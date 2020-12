Plastino: Adoro Insigne, ma le regole vanno rispettate. Lorenzo è un capitano vero”

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto al microfono di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:



“Adoro Gattuso e ritengo Insigne un mio figlioccio per certi versi, ma le regole esistono e vanno rispettate. Non si può mandare a quel paese l’arbitro, altrimenti tutti potrebbero dire qualsiasi cosa. Nella vita tutti possono sbagliare e Lorenzo lo ha fatto, perdendo lucidità in quell’occasione”.



“Insigne è un capitano vero, ama la fascia, il Napoli e la città, per cui si sente responsabilizzato. Per questo motivo non bisogna dare giudizi moralisti, può capitare”.