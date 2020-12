Coppa Italia, deciso orario e data di Napoli-Empoli

La Serie A ha ufficializzato le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Otto partite spalmate su cinque giornate, tutte ad orari diversi: il Napoli affronterà l’Empoli al Maradona il giorno mercoledì 13 gennaio alle ore 17:45. Gli azzurri partiranno come detentori del trofeo e affrontare questa competizione può essere un ulteriore stimolo su come affrontare più manifestazioni contemporaneamente. La squadra è ancora in corsa per il campionato, per l’Europa League, e a gennaio inizierà il suo percorso per la riconquista della coppa nazionale.