Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Serie A non applicherà il modello dei tamponi centralizzati. L’idea era stata ripresa in considerazione dopo il caos avvenuto in casa Lazio riguardante i test molecolari effettuati ai calciatori biancocelesti. Nella giornata di ieri, però, la Lega avrebbe deciso di lasciare l’organizzazione dei test ai singoli club, in quanto le nuove proposte non avrebbero convinto per costi, rapidità e copertura del territorio nazionale.