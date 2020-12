Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni ai Gazzetta Sports Awards 2020:

“Bisogna attendere ancora un po’ per rivedere i tifosi sugli spalti degli stadi. La curva del contagio è rassicurante ma non è possibile ancora parlare di riapertura. Speriamo di poterlo fare quanto prima in piena sicurezza, partendo dalle palestre e dalle piscine, ne stiamo discutendo col CTS”.