Dopo le dichiarazioni del giornalista Filippo Facci su Diego Armando Maradona (Clicca qui) e le risposte di a Radio Kiss Kiss Napoli di Hugo Maradona (Clicca qui) e Piero Chiambretti (Qui per leggere), la stessa radio ufficiale degli azzurri ha fatto sapere, tramite la voce di Valter De Maggio, che il giornalista non ha voluto replicare in presenza di Hugo Maradona per sensibilità.