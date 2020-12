Nella 12^a giornata di Serie A, turno infrasettimanale che parte oggi con Udinese-Crotone, sarà ancora assente Zlatan Ibrahimovic! Lo svedese che lasciò il campo per infortunio in occasione della vittoria dei rossoneri proprio contro il Napoli, si sta ancora allenando a parte così come il difensore centrale Simon Kjaer. Entrambi, come sottolineato nel report dell’allenamento di oggi della squadra di Pioli, non ci saranno nel match che vedrà il Milan affrontare il Genoa.