Mercoledi ci sarà il big match tra Inter e Napoli, a San Siro. La redazione di Sky Sport fa il punto della situazione in casa nerazzurra.

Antonio Conte spera di riavere Hakimi, dopo il problema al polpaccio e Alexis Sanchez, per affaticamento. Da considerarsi out per il match Arturo Vidal. Per Eriksen, dopo aver ritrovato il campo dopo un mese e mezzo, va verso la panchina. Nel frattempo, sembrano quasi certi di una maglia da titolare Matteo Darmian e Lautaro Martinez.