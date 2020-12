Pedullà: “Criticare Gattuso significa essere in malafede! Terzino sinistro? Potrebbe essere…”

Alfredo Pedullà, alla trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8, ha parlato del Napoli, di Gattuso e del possibile calciomercato dei partenopei.

“Criticare Gattuso significa essere in malafede. Lo dimostrano le vittorie con il Rijeka, vista come squadra materasso del girone, lo ha scompigliato pareggiando con la Real Sociedad e vincendo con l’Az. Non vedo ombre in un lavoro difficilissimo che avrebbe visto la luce in due anni.

Ghoulam? Il fatto che abbia avuto una maglia da titolare è più di una notizia perché sette mesi fa avrei detto che sarebbe andato via.

Gattuso può migliorare in alcune cose come dare maggiore continuità a quel che va a momenti. Il primo tempo di ieri fa parte del suo vocabolario al contrario.

Terzino sinistro? C’è un nome in cima a tutti, ovvero Emerson Palmieri, costa 18 milioni di euro.”