Bacconi: “Meret colpevole sul gol! Ospina…”

La partita Napoli-Sampdoria ha visto passare in vantaggio i blucerchiati con un gol di Jankto. Sono arrivate tante critiche al portiere Alex Meret, reo di aver letto male la situazione e di non essere uscito.

Di questo ha parlato l’ex allenatore Adriano Bacconi, intervenendo alla trasmissione Il Bello Del Calcio, in onda su Canale 21:

“Meret legge male l’azione, ad esempio, in occasione del gol della Sampdoria, doveva uscire. Ospina invece è un portiere diverso e sicuramente l’avrebbe fatto”.

Il dualismo dei portieri ha aperto a tante discussioni su chi sia migliore tra l’ex Udinese ed il colombiano, è sicuramente un’arma in più per il Napoli, ma che va utilizzata con cautela e saggezza per evitare problemi simili.