Piotr Zielinski è fondamentale per Gattuso, Ringhio lo ritiene un calciatore duttile, in grado di ricoprire più ruoli. Il polacco potrebbe essere la chiave per il 4-2-3-1, il modulo che il tecnico sta adottando da inizio stagione per permettere a Mertens e Osimhen di giocare assieme. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.