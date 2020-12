MondoNapoli Live non vi lascia mai, ma vi accompagna ormai, passo dopo passo, nella stagione dei ragazzi di Gennaro Gattuso.

Oggi vi aspettiamo in diretta alle ore 12:30 per il prepartita di Napoli-Sampdoria; dopo la qualificazione degli azzurri in Europa League, i ragazzi di Gattuso si rituffano sul campionato e dovranno superare una squadra molto ostica e difficile come la Sampdoria.

In diretta, analizzeremo le probabili formazioni, i precedenti e i punti di forza della Sampdoria allenata da Claudio Ranieri. Infine, parleremo anche dell’omaggio di Quagliarella in visita al murales di Diego Armando Maradona.

Vi aspettiamo dalle or 12:30 su Facebook e su YouTube! Non mancate

