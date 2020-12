Lazio, Immobile: “Orgogliosi di aver raggiunto gli ottavi. Abbiamo dato tutto, felice per i tifosi”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, in gol stasera contro il Brugge ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Siamo orgogliosi di quello fatto, da 19 anni non andavamo agli ottavi. C’è stato il brivido finale, ma, parlando anche con il Tucu, abbiamo avuto tante occasioni per poterla chiudere. Insomma, i brividi li hanno avuti anche loro. La mia ultima occasione? Farò due chiacchiere con il giardiniere, la palla ha rimbalzato tante volte prima che tirassi. La squadra è restata unita, il risultato portato a casa è incredibile. Siamo una sorpresa in Champions perché mancavamo da tanto tempo. Devi mettere tutto, abbiamo messo entusiasmo. Peccato, mancavano i tifosi, avremmo avuto una spinta in più. Hanno sofferto con noi a casa”.