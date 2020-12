L’Atalanta si gioca tutto contro l’Ajax, domani è dentro o fuori in Champions League. Alla vigilia, il club ha diffuso la lista dei convocati, questi sono i giocatori che partono per Amsterdam. Notizia molto importante per Gosens: è ufficialmente negativo e ha l’ok per esserci domani, era un falso positivo. Tornano Gomez e Ilicic, che non erano convocati per l’Udinese. Rientra Mojica, ancora fuori sia Pasalic per infortunio che Miranchuk per Covid.