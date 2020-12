Di Marzio: “Non c’è nessun leader nel Napoli altrimenti non ci sarebbe stato l’ammutinamento”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Crc e si è soffermato sul momento che sta attraversando la squadra di Gattuso: “Cosa manca al Napoli per trovare continuità? L’allenamento a vincere, che deve far parte del DNA dei calciatori. In alcune partite vedo superficialità e poca concentrazione. Nel Napoli non vedo un leader. Nemmeno Lorenzo Insigne. Forse David Ospina, ma non lo conosco così bene da dirlo. Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, come anche il capitano, non possono incidere sui compagni di squadra per ciò che riguarda determinate decisioni, altrimenti non avrebbero fatto quella stupidata dell’ammutinamento di un anno fa. Carlo Ancelotti andò in ritiro e la squadra tornò a casa: erano tutti cani sciolti. Sono arrivati nuovi innesti, ma Tiemouè Bakayoko, sebbene abbia esperienza, non sembra qualcuno che parli molto. Zlatan Ibrahimovic, invece, sì”.