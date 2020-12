Eurorivali, insieme al Napoli vince soltanto il Rijeka

Questi i risultati delle avversarie del Napoli nel girone F di Europa League.

Croazia: Il Rijeka ha battuto l’Hajduk Spalato per 2-1 in trasferta (Loncar, Menalo). Il Rijeka è al quarto posto in First League con 19 punti dopo 10 gare.

Olanda: L’AZ Alkmaar è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Groningen (gol Koopmeiners). L’AZ è ottava in classifica con 17 punti dopo 10 giornate.

Spagna: Il Real Sociedad ha pareggiato contro il Deportivo Alaves per 0-0.

Il Real Sociedad è secondo in classifica con 25 punti dopo 12 giornate.

Fonte: www.sscnapoli.it