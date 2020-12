Dopo la schiacciante vittoria del Napoli per 4-0 sul campo del Crotone i protagonisti si sono subito diretti sui social per festeggiare il risultato ottenuto. Fra questi anche Andrea Petagna, autore della quarta rete che ha poi sancito il risultato. Fra i commenti rilevanti sotto il suo post di Instagram non è mancato quello del compagno di reparto Victor Osimhen. Il numero 37 ha risposto con un messaggio molto chiaro per il 9 nigeriano. Qui lo screen: