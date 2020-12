Ts – Gattuso fa pretattica con i suoi: ecco cosa ha fatto in questi giorni

In questi giorni Gennaro Gattuso ha studiato un nuovo modo per tenere i suoi giocatori sulla corda. Come riportato da Tuttosport, Il tecnico azzurro oltre a preparare la partita di Crotone, si è concesso anche un po’ di pretattica, al fine di farli lavorare meglio e con più intensità. Alla base di questa pretattica c’è il silenzio, infatti il tecnico calabrese non ha svelato neanche ai diretti interessati la formazione in vista dell’impegno di oggi alle 18. Questa pretattica però ha previsto anche un colloquio a quattr’occhi con diversi calciatori, soprattutto per impartire fiducia.