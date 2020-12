Caso Suarez, la Procura di Perugia indaga: Juve accusata di corruzione?

Continua a tenere banco il caso Juventus-Suarez. La Procura di Perugia sta indagando per cercare di capire se l’esame farsa di italiano per l’attaccante uruguayano svolto all’Università di Perugia e le sue violazioni sono state dovute alla notorietà del calciatore, e quindi un totale asservimento dei protagonisti, oppure ci sia stata una promessa di utilità da parte della Juventus in termini di benefici d’immagine, carriera ed economici per l’Ateneo. La Procura indaga proprio su questo e per capire se la Juventus può essere accusata di corruzione o meno. Al momento, non ci sono prove che testimoniano quest’ultima ipotesi, ma le indagini continuano.