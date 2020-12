Come riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna Gattuso pare aver sciolto i dubbi relativi all’attacco. L’imminente match di Europa League con la Real Sociedad ha provocato non pochi dubbi a Gattuso che lascerà fuori Mertens a Crotone per averlo al 100% con i baschi. Con Osimhen a riposo sarà quindi Petagna a guidare l’attacco, e il tecnico azzurro è pronto a rinnovargli la fiducia dopo la partita in Olanda giocata a ritmi intensi.