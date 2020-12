Bologna, Mihajlovic una furia: “C’è una spia nello spogliatoio, se scopro chi è lo appendo al muro”

Ore turbolente in casa Bologna, infatti l’allenatore Sinisa Mihajlovic, si è sfogato così nella conferenza stampa in vista del prossimo impegno:

“Il cambio di modulo? Una prova per capire chi parla con i giornalisti. Non se non aspettava nessuno. E se trovo chi parla coi giornalisti lo appendo al muro e ha smesso di giocare: e lo trovo di sicuro, se è un giocatore che parla per mezzo voto in più sono c… amari. Sono veramente incazzato, ho fatto apposta a cambiare tutto per vedere se uscisse. Come la nostra formazione, degli altri non si sa mai nulla, di noi tutto”.