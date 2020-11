Il capitano Lorenzo Insigne ha caricato l’ambiente dopo la grande vittoria contro i giallorossi. Il Roma ha riportato le sue dichiarazioni nel post partita.

Non è stato facile per gli azzurri, in questi giorni, scaricare la propria adrenalina in campo dopo la morte di Maradona. Ne ha parlato il numero 24, con la solita onestà che lo contraddistingue. Il leader azzurro ha affermato che: “Sicuramente in questi giorni

abbiamo avuto una spinta maggiore dopo la morte di Maradona. Era il nostro idolo che è venuto a mancare, fa male. Perciò ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per lui e per tutta la città che sta soffrendo. La vittoria è dedicata a lui“.

Il capitano ha poi analizzato cosa non è andato nelle ultime ore: “Abbiamo affrontato la gara nel migliore dei modi, l’ abbiamo studiata e preparata a dovere. Abbiamo tanta qualità, purtroppo a volte facciamo degli errori e non ci siamo con la testa: è un aspetto da cambiare.”

Parole da vero leader, insomma, quelle che si leggono sul Roma.