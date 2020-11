Anche l’ex presidente azzurro Corrado Ferlaino ha sentito il bisogno e il dover di salutare Diego Armando Maradona. Il Roma riporta le sue parole nell’edizione odierna. L’ex patron azzurro ha così commentato la sua scelta di stringersi al dolore dei Quartieri Spagnoli: ” Appena mi son svegliato ieri mattina, ho sentito il desiderio di andare a salutare Maradona.“

Per quanto riguarda, invece, l’ultimo saluto a Diego, continua dicendo che: “Poco prima di mezzogiorno sono salito in

auto e scendendo per l’ Ospedale Militare, sono andato nei vicoli dei Quartieri Spagnoli in cerca dell’altarino di Maradona che avevo visto sui giornali e in tv”.



Emerge soprattutto il lato sensibile ed emozionato dell’ex numero uno azzurro, che ha voluto abbracciare i suoi ex tifosi e soffrire con loro dopo la tragica notizia: “«Appena ho chiesto informazioni a piedi sono stato accompagnato nella piazzetta dove c’ era la gigantografia di Diego con magliette, sciarpe, lampade. Confesso, pur essendo quello un rito pagano, ho provato un effetto incredibile: sembrava veramente che davanti a me ci fosse il grande, grandissimo, immenso, Diego Armando Maradona”.