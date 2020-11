Lazio, Immobile: “Sono felice, voglio dare il massimo, quando non gioco sto male”

Ciro Immobile bomber della Lazio autore di una doppietta, la prima nella sua carriera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Quando non gioco a calcio sono come un bambino senza giocattoli. Ci metto passione e volontà, ho dedicato la vita a questo gioco. Se non posso scendere in campo sto male. Volevo dare qualcosa in più, senza di me i miei compagni si sono comportati egregiamente. Il record di gol in Europa? Sto entrando nelle classifiche di questa società con grandi nomi. Sono contento e soddisfatto, il merito me lo prendo, ma lo divido con compagni, staff, tutti”.