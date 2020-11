Lucchesi: “Gattuso ha carattere e può dar fastidio a molti ma i suoi ragazzi lo appoggiano”

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “Gattuso ha il suo carattere, lo conosco bene: da un lato è la sua forza, ma a volte può essere la sua debolezza. In questo momento può dare fastidio a qualcuno il fatto di essere poco diplomatico: in un mondo come quello del calcio, dove non si dice sempre quello che si pensa, può creare problemi. Gattuso è già migliorato negli anni e ha smussato i suoi angoli spigolosi, ma la sua filosofia è nel libro che scrisse “se uno nasce quadrato non muore tondo”. Il suo pensiero e il suo modo di fare non sarà mai lontano aa questo concetto. In tutte le squadre in cui ha lavorato, se parlate con i suoi ragazzi gli vogliono tutti bene perché diventa il loro paravento: ed è questo il suo metodo per caricare l’ambiente. Dentro di sè non è più calciatore, ora è allenatore, sono pochi quelli che riescono a mettere da parte la mentalità acquisita da calciatore. Sono pochi quelli che ci riescono. Lui ora è un tecnico: anche se non allena da molto tempo ha fatto diverse esperienze, molte delle quali poco fortunate. Ma è migliorato”.