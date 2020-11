Il Mattino – Gattuso pensa a come fermare Ibrahimovic: ecco le possibili scelte tattiche

Il pericolo numero uno da tenere a bada nel Milan domani sarà senza dubbio Zlatan Ibrahimovic. Il suo ritorno in rossonero a gennaio è stato di grande aiuto per risollevare una squadra che aveva iniziato molto male con Giampaolo, e che non sembrava andare meglio neanche con Stefano Pioli. C’era stato e c’è ancora molto scetticismo sullo svedese, soprattutto in termini di età; ma a 39 anni Ibra non vuole fermarsi qua, e dalla parte del Napoli ci sarà un importante lavoro da fare per limitarlo.

L’edizione odierna de Il Mattino specifica come Gattuso, che conosce Ibra con il quale ha condiviso lo spogliatoio rossonero, stia lavorando proprio sull’atteggiamento difensivo da assumere nei confronti dell’attaccante del Milan. I due centrali azzurri, Manolas e Koulibaly, dovranno essere bravi ad anticipare le giocate dello svedese, e cercare di prevalere nei duelli aerei. Bisogna tenerlo il più lontano possibile dalla porta per evitare che Ibra possa giocare di sponda favorendo gli inserimenti dei compagni. E, naturalmente, il lavoro maggiore andrà fatto in area di rigore.