Victor Osimhen è il probabile assente d’eccezione di Napoli-Milan. Secondo Sky Sport anche la condizione di Bakayoko – vittima di un attacco febbrile in settimana – non sarebbe delle migliori. Gattuso starebbe pensando ad un cambiamento tattico: il tecnico calabrese sarebbe pronto per un cambio di modulo, un ritorno al vecchio e caro 4-3-3 con Mertens attaccante centrale.