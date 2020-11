De Maggio sicuro: “Napoli faccia come la Juve, ecco cosa scriverei sul sito azzurro”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Il Napoli, se si va a vedere la classifica, ha 14 punti. Ma secondo me ne sono 15 ed ha ancora la gara con la Juve da recuperare. Voglio mandare un appello al Napoli: scrivete sul sito che gli azzurri hanno 15 punti in classifica. Infatti, mi chiedo perché Juventus possa esporre due scudetti in più allo Stadium, mentre il Napoli non può scrivere che i punti in classifica sono 15?”.