Roma, rebuso Dzeko: ancora positivo, rischia di saltare il Napoli

Ancora dubbi in casa Roma per lo stato di salute di Edin Dzeko. Il bosniaco, positivo da due settimane al covid, sembrerebbe non aver ancora debellato il virus.

Secondo quanto ripoarto da Sky Sport, l’attaccante delle Roma è risultato ancora positivo ai tamponi di ieri nonostante una carica virale molto più bassa dei precedenti.

Ciononostante, protocollo alla mano, il numero nove dei giallorossi non potrà associarsi alla rosa nè per gli allenamenti nè per la trasferta di Parma di domenica.

Il protrarsi della positività ai tamponi, dunque, potrebbe mettere a rischio persino la sua presenza a Napoli, per la sfida di domenica 29 contro gli azzurri di Gattuso.