Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha dichiarato presso calciomercato.com le seguenti parole:

“Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo sono disumani. Due fuoriclasse, di gran lunga migliori degli altri. Il fatto che uno abbia 35 anni e l’altro 39 ci dice che il nostro è un campionato di basso livello.

Ha dominato la Juventus per nove anni che fuori dall’Italia non ha vinto nulla. Ecco perché sono contento che non ci siano squilibri. Nel calcio non conta mai il livello di gioco, altrimenti tra i dilettanti dovrebbero essere tutti scontenti; conta il risultato.

Conte? Si accende e porta una luce potente che nel frattempo lo danneggia. Lui ha fatto una rivoluzione all’Inter, l’ha resa molto più offensiva togliendole equilibrio. È una squadra che subisce troppi gol e ha vinto solo 3 partite su 10 ufficiali dall’inizio della stagione. L’Inter ha giocatori poco interscambiabili, soprattutto a centrocampo.

Ha due forti attaccanti – Lukaku e Lautaro – che le permettono di recuperare partite che di norma perderebbe. Ma il problema è un altro. Ci sono stati pochi confronti diretti perché ci sono otto squadre in 5 punti. Sono gli scontri diretti che mostrano il valore delle squadre. La Juve, ad esempio, ne ha giocati due, contro Lazio e Roma, entrambi pareggiati.

Anche per la Roma è andata così: due pareggi con Juve e Milan. Invece l’Inter ha perso col Milan e pareggiato con l’Atalanta. C’è molto equilibrio, e credo che possa ancora durare ancora a lungo”.