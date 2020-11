Continua a tenere banco il tema ASL e, oggi, nel Consiglio Federale è stato oggetto di discussione. Come riporta la redazione di Sky Sport, la problematica discussa sono le decisioni delle Aziende Sanitarie Locali che non prendono decisioni coordinate, facendo in modo che, i calciatori, vengono liberati a singhiozzo per le Nazionali.

Il presidente Gravina, neo candidato all’Esecutivo UEFA, ha parlato di questa problematica con le autorità del Governo, con la speranza di risolverla in tempi brevi. Intanto, dalla FIFA, arrivano le verifiche alle giustificazioni per le assenze e, almeno per il momento, prevale una linea flessibile e morbida.