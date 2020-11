Il giornalista Luca Marchetti, ha parlato del panorama Napoli ai microfoni di Radio Marte.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non c’è rammarico sul mercato estivo, forse avrebbe dovuto cedere un suo campione ad un prezzo giusto, ma il Napoli non ha bisogno di vendere dato che non ha debiti. Osimhen non è un bomber, ma può garantirti 20 gol a stagione. Bisogna dargli tempo. Secondo me esploderà. Rinnovo Gattuso? Non penso ci siano problemi al riguardo, siamo sulla strada giusta”.