Il Napoli Primavera non scenderà in campo fino al 3 dicembre 2020. Infatti, la Lega B, constatato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria nazionale in corso e ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati, a seguito della decisione unanime dell’Assemblea LNPB tenutasi in data odierna, ha disposto la sospensione con effetto immediato del campionato Primavera 2 fino al 3 dicembre 2020.