Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore e commentatore televisivo per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli può perderla una partita, sopratutto se contro il Sassuolo. Poi se Osimhen avesse segnato sull’errore di Consigli i giudizi a fine partita sarebbero stati diversi: avrebbero detto che il Sassuolo palleggia troppo. Auguro un buon inizio di stagione agli azzurri”.