Bruscolotti: “È un Napoli discontinuo. Fabián? Se a centrocampo perdi l’attimo diventa un problema”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, che ha espresso la sua opinione su Napoli-Sassuolo. Le sue parole:

“Il Napoli è discontinuo, fa una partita buona e poi incappa in una negativa. L’Europa league influisce? No qui non ci sono alibi: una squadra che non sfrutta al massimo l’attaccante in avanti, che se non ha spazi è limitato, poi lo soffoca e non ha soluzioni giuste per sopperire al cambio modulo. La prima mezz’ora il Napoli ha creato soluzioni favorevoli, poi va bene il grande palleggio ma il Sassuolo non è che abbia creato chissà cosa. Non bisogna fare drammi, è un percorso di crescita e bisogna essere convinti dei propri mezzi. Fabián? A centrocampo devi essere veloce. Se perdi l’attimo per il Napoli diventa un problema. Anche Mertens paga la mancanza di velocità, si trova anche lui ad essere soffocato”.