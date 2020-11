View this post on Instagram

Tornare al San Paolo per me è stato qualcosa di speciale. E non potevo aspettarmi un ritorno migliore di questo: una partita giocata a viso aperto contro una grande squadra, uno straordinario spirito di gruppo e una bella vittoria che ci permette di raggiungere il secondo posto in classifica 💪🖤💚 #ForzaSasol