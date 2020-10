Il Mattino, nell’edizione odierna, parla della situazione Milik e spiega i possibili risvokti già dal prossimo gennaio: “Milik dovrà prendere una decisione ed il suo no ulteriore potrebbe comportare gravi problemi per Euro 2020. Per tale motivo gia si sta guardando intorno. Il Napoli aspetta che si faccia avanti qualche club di Premier. In Italia solo la Fiorentina potrebbe pensare al centravanti polacco”.