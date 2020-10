La giustizia sportiva ha il pregio di essere meno lenta rispetto a quella ordinaria, ma deve pur sempre valutare attentamente gli atti a disposizione e quindi ha bisogno del suo tempo. Per questo motivo non deve stupire il silenzio calato sulla vittoria a tavolino della Juventus contro il Napoli.

La società di Aurelio De Laurentiis fu punita per non essersi presentata il 4 ottobre a Torino per il match contro la Juventus, per via del divieto di partenza imposta dall’Asl di Napoli dopo le positività di Zielinski e Elmas. Il club partenopeo si era appellato invano alla “causa di forza maggiore” che, però, non è stata riconosciuta dal Giudice della Lega Calcio (Gerardo Mastrandrea), che ha poi inflitto alla squadra azzurra anche un punto di penalizzazione in classifica.

Mattia Grassani, legale del Napoli, proverà a ribaltare questa sentenza con il tanto famoso ricorso presentato l’ultimo giorno disponibile (martedì scorso). La Juventus non si è costituita, quindi mancherà la controparte nel giudizio. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la data del giudizio d’appello a Roma, probabile sia a metà novembre, l’11 o il 18 (di solito la Corte d’Appello Federale si riunisce il mercoledì). Il Napoli ha un solo obiettivo: ottenere il rinvio della partita (il 13 gennaio è la prima data utile) e l’eliminazione del punto di penalità in classifica.

Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica.