Durante la conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad-Napoli, l’allenatore degli spagnoli, Imanol Alguacil, ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa su Diego Armando Maradona:

“Maradona faticherebbe a giocare in questa Real Sociedad, in cui si lavora e si corre. La sua qualità non la metto in dubbio, ma per il resto non è che mi facesse impazzire. Noi abbiamo David Silva, ad esempio, che avrà anche delle qualità inferiori, seppur di poco, alle sue, ma lavora molto di più di lui”.