Quest’oggi si è giocato il terzo turno di Coppa Italia, dove il Napoli è campione in carica. La Fiorentina ha affrontato in casa il Padova riuscendo a vincere per 2-1. In gol Venuti e, per la prima volta in maglia viola, Josè Callejon. Dopo 7 anni vissuti in azzurro, lo spagnolo dunque non si ferma. La squadra di Iachini affronterà l’Udinese al prossimo turno.