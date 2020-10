Todofichajes.com, portale spagnolo, parla oggi dell’interesse di un club della Liga per il terzino del Napoli Elseid Hysaj, in scadenza nel 2021.

Il club in questione è il Valencia, che aveva già messo gli occhi sull’albanese la scorsa stagione: la trattativa poi non andò in porto per via delle alte richieste del Napoli.