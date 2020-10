Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi 27 ottobre: le ultime

Come di consueto, è arrivato il bollettino della Protezione Civile per quanto riguarda l’andamento del Coronavirus in Italia.

Nuovi contagi: +21.994, +4,1%

+21.994, +4,1% Decessi: 37.700, +221

37.700, +221 Guariti: +3.362, +1,3%

+3.362, +1,3% Soggetti attualmente positivi: 255.090

255.090 Incremento dei soggetti attualmente positivi: 18.406

18.406 Tamponi: 174.398

174.398 Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 12,6%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 162.968 (+5.035, +3,2%; ieri +3.570)

Emilia-Romagna 49.285 (+1.413, +2,9%; ieri +1.146)

Piemonte 59.618 (+2.458, +4,3%; ieri +1.625)

Veneto 46.992 (+1.526, +3,4%; ieri +1.129)

Marche 12.058 (+380, +3,3%; ieri +238)

Liguria 24.597 (+1.127, +4,8%; ieri +419)

Campania 43.355 (+2.761, +6,8%; ieri +1.981)

Toscana 35.284 (+1.823, +5,5%; ieri +2.171)

Sicilia 18.325 (+860, +4,9%; ieri +568)

Lazio 37.929 (+1.993, +5,6%; ieri +1.698)

Friuli-Venezia Giulia 8.736 (+241, +2,8%; ieri +334)

Abruzzo 8.759 (+345, +4,1%; ieri +348)

Puglia 15.581 (+611, +4,1%; ieri +424)

Umbria 7.872 (+314, +4,2%; ieri +236)

Bolzano 6.997 (+242, +3,6%; ieri +321)

Calabria 4.204 (+234, +5,9%; ieri +180)

Sardegna 8.164 (+174, +2,2%; ieri +231)

Valle d’Aosta 2.726 (+57, +2,1%; ieri +144)

Trento 8.162 (+257, +3,3%; ieri +113)

Molise 1.385 (+66, +5%; ieri +101)

Basilicata 1.781 (+77, +4,5%; ieri +8)