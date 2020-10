La Lega di Serie A è al lavoro per i nuovi diritti televisivi, da assegnare per il prossimo triennio 2021-2024; questi diritti tv saranno decisivi per la salvaguardia del calcio italiano e per le casse dei club.

Per il prossimo triennio, tra le varie offerte arrivate alla Lega, anche il colosso Amazon sta valutando di presentare un’offerta e sta valutando di prendere i diritti tv di alcune partite della Serie A.

Il colosso americano ha già acquistato 16 partite della Champions League che si giocheranno il mercoledì e la finale della prossima Supercoppa Europea.