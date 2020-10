Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della partita tra il suo Benevento e il Napoli di Gattuso: il presidente Vigorito ha parlato molto degli aspetti romantici della partita, a partire dalla simpatia dei napoletani per i sanniti, fino ad arrivare alla sfida Gattuso-Inzaghi. Queste le sue parole:

“Sicuramente sarà una bella sfida tra la mia squadra e il Napoli, anche perché da tempo abbiamo dalla nostra anche la simpatia dei napoletani; si sa, ognuno tifa per la squadra della propria città, ma è normale che ci sia stima e sfottò tra i tifosi. Mi dispiace molto che non possano venire i tifosi, senza di loro cambia tutto”.

Poi sulla sfida Gattuso-Inzaghi e sul suo Benevento, ha detto:

“Il calcio è un bellissimo sport e uno degli aspetti più belli è vedere due amici che si sfidano in panchina in una partita di Serie A. Io sono soddisfatto del mio Benevento: c’è un po’ di rammarico per la sfida di Roma, ma manchiamo di quella esperienza che ci avrebbe permesso di vincere all’Olimpico. Purtroppo dobbiamo crescere sotto questo punto di vista e lo possiamo fare solo recuperando qualche calciatore che non è fuori”