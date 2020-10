CdS – Playoff Serie A, pronto un piano B ma solo ad una condizione

La Serie A continua a pensare all’introduzione dei playoff per portare a termine il campionato. Che continua a rischiare di essere rallentato a causa della diffusione del Coronavirus nei vari club. Secondo il Corriere dello Sport, il piano della Lega consentirebbe di terminare il campionato in poche settimane, anche solo 8 date. Ma prima bisognerebbe arrivare quantomeno al termine del girone di andata. In questo modo ogni squadra avrebbe lo stesso numero di partite giocate, avendo affrontato tutte le avversarie almeno una volta.

L’opzione al momento che sta riscuotendo maggior successo prevede innanzitutto una seconda fase di partite dopo il girone d’andata. Le prime 12 classificate verrebbero divise in due gironi da 6, in cui si sfideranno in gare di andata e ritorno per contendersi lo scudetto. Le prime due di ogni raggruppamento affronterebbero le semifinali in gara unica, così come la finale.