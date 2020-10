Champions League – Lukaku trascina l’Inter ma non basta: 2-2 contro il M’Gladbach

Come il primo tempo, anche il secondo finisce con un pareggio tra Inter e Borussia Monchengladbach. Al triplice fischio è 2 a 2 a San Siro. Risultato deludente per i nerazzurri che, dopo il primo gol di Lukaku, pensavano di aver trovato la strada giusta. Ma per un fallo ingenuo di Vidal, Bensebaini realizza il gol del temporaneo pareggio su rigore. Altra ingenuità per il cileno e Hofmann segna il gol del vantaggio. A salvare il salvabile ci pensa il belga che al 90esimo insacca il gol del definitivo 2 a 2.