De Maggio: “UEFA, al momento non c’è nessuna posizione ufficiale”

Il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato ai microfoni dell’emittente napoletana per fornire novità in merito a Napoli-AZ Alkmaar, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 18.55, valida per la prima giornata di Europa League. La gara è, al momento, a forte rischio visti gli 8 calciatori olandesi positivi al Covid-19. Queste le sue parole:

“Abbiamo contattato la UEFA, ma per ora non c’è nessuna posizione ufficiale, nessuno rilascia dichiarazioni al momento“.