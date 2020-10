Verona-Genoa 0-0: termina a reti bianche il posticipo della quarta giornata

Finisce a reti bianche il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Hellas Verona e Genoa. Entrambe le squadre hanno un folto numero di indisponibili, motivo per cui i piani degli allenatori sono stati resi più difficili da applicare.

Gli scaligeri hanno mantenuto il pallino del match creando un maggior numero di occasioni, in alcune di queste Perin è risultato decisivo. I genoani tuttavia, non hanno disputato un match esclusivamente di “catenaccio e contropiede” e si sono resi pericolosi alcune volte presso la porta difesa da Silvestri.

Al Verona è mancato il guizzo decisivo per siglare la rete del vantaggio, a nulla è servito l’ingresso del nuovo arrivato Kalinic. Per il Genoa è invece un buon punto strappato su un campo non facile e dopo aver attraversato dei giorni particolarmente difficili.