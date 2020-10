SKY – La Juve cercò Mertens, il belga: “Tu si pazz!”. L’aneddoto

Nel corso dell’ospitata a Il Bello del Calcio, Gianluca Di Marzio ha rivelato che, in passato, la Juventus fece una proposta per avere Dries Mertens. La sua, però, fù un’esilarante risposta:

“Quando la Juve fece una proposta per Mertens, il belga rispose ‘ma tu si pazz! Lì non ci vado’. A differenza di Higuaìn che invece accettò. Come l’attaccante azzurro, a rifiutare la Juventus fu pure Cavani che, all’epoca, non era molto convinto e stessa cosa è successa in estate, soprattutto per il legame che ancora lo lega alla squadra azzurra”.