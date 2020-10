Koulibaly al Manchester City: i retroscena della trattativa

Una delle trattative più calde del calciomercato partenopeo è stata quella per la partenza di Kalidou Koulibaly al Manchester City, conclusasi con la permanenza del senegalese all’ombra del Vesuvio.

L’offerta degli Sky Blues era di 60 milioni più bonus. Aurelio De Laurentiis non ha ceduto alla tentazione e ha ribadito che per meno di 75-80 milioni, non cederà il difensore. Sarà questa la strategia del club anche per gennaio, che ha intenzione di non smantellare la rosa davanti a eventuali tentativi di big del calcio estero.

Fonte: calciomercato.com