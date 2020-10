Roma, brutte notizie per Smalling: infortunio al ginocchio, salta il Benevento

E’ stato il colpo più oneroso del mercato estivo della Roma quello di Chris Smalling: il difensore ormai ex Man Utd, arrivato per una cifra intorno ai 15 mln più 5 di bonus, questa mattina purtroppo ha subito un’infortunio durante la sessione d’allenamento di Fonseca.

L’inglese, infatti, ha riportato una lieve distorsione del ginocchio sinistro. Oggi farà lavoro individuale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Il suo esordio con la maglia giallorossa dovrà slittare poiché non ci sarà domenica in campo contro il Benevento.